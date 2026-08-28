Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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28.08.2026 09:05:00
I'm Not Selling My Bloom Energy Shares, Even After This Run
Bloom Energy (NYSE: BE) stock has blasted higher, gaining 2,100% since November 2024. The company is riding the wave higher as hyperscalers secure reliable, on-site power for their rapidly expanding data center footprints.Bloom Energy solves a key pain point by quickly bringing energy to these power-intensive data centers and has scored several major deals with technology companies in recent years. But despite the stock's big run-up and lofty valuation, I'm not selling my shares in Bloom Energy. Here's why.Traditional power grids are struggling to keep up with the scale of the data center build-out. Data centers could be built in a couple of years, but the power infrastructure, including high-voltage transmission lines and power generation facilities, can take five to 10 years to build.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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