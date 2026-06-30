Stellantis Aktie

Stellantis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

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30.06.2026 08:00:41

I’m paying £450 a month for a Peugeot EV I can’t drive

The car lease company won’t rescind my contract because it says the vehicle is driveable. The only problem is, it won’t even chargeMy brand new Peugeot EV stopped working within a fortnight of delivery.The dealer postponed the repair appointment by a month because it was too busy. Peugeot Assist, operated by the RAC, eventually collected it for repair under warranty two weeks ago, but it never reached the dealer. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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