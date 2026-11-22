Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
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22.11.2026 16:23:02
I'm Raising My Fair Value Estimate for Berkshire Hathaway Stock. Here's What I Think It's Worth.
I looked again at Berkshire Hathaway (NYSE:BRKA)(NYSE:BRKB) on Nov. 17, and I ended up with a higher estimate of what the stock is worth. I now think the Class B shares are worth around $700 each, or about 22% over the stock's price near $575 as I write.
My estimate climbed mainly because of how CEO Greg Abel is managing Berkshire's money. He's been patient with the company's huge cash pile, while the businesses Berkshire owns outright keep growing.
The $700 comes from adding up four parts: the cash and Treasury bills, the stock portfolio, the operating businesses and the insurance operation. But they don't carry equal weight.
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