My Social Income Aktie
WKN DE: A1JAT0 / ISIN: US62847Q2084
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28.04.2026 23:00:00
I'm Retiring. Can I Get My Social Security Spousal Benefits?
When it comes to Social Security, most people think of retirement benefits. Retirement benefits are available if you've earned enough work credits (40 total). The amount of your retirement benefits is based on your average wages during your 35 highest earning years.Retirement benefits aren't the only benefits that you could claim, though.If you're married or divorced after at least 10 years of marriage, you could claim spousal benefits as well. These may be higher than your own retirement benefits if you didn't work much, or you could qualify for them even if you didn't work at all. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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