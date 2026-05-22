Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
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22.05.2026 15:19:44
Im Schnitt 291.000 Euro pro Kopf: Samsung-Mitarbeiter erkämpfen Mega-Boni
Samsungs Chip-Ingenieure erstreiten eine spektakuläre Bonusrunde. Angesichts von Rekordgewinnen bekommen sie im Schnitt mehrere Hunderttausende Euro.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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