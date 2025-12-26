Opendoor Technologies Aktie
WKN DE: A2QHR0 / ISIN: US6837121036
|
27.12.2025 00:30:00
I'm Sounding an Alarm on Opendoor Technologies Stock Following Its Massive Drop This Month
Opendoor Technologies (NASDAQ: OPEN) has been one of this year's hottest meme stocks. As of this writing, the company's share price has risen nearly 280% in 2025.Opendoor got huge valuation boosts earlier this year after EMJ Capital president and portfolio manager Eric Jackson gave the stock ringing bullish endorsements. News that Kaz Nejatian, Shopify's former chief operating officer, was coming on board as CEO helped further support Opendoor's rally -- as did the return of company co-founders Keith Rabois and Eric Wu to the board of directors. On the other hand, Opendoor stock has now fallen 21.4% in December, and I think the stock could face more bearish momentum in 2026.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
