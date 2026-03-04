GIFT Aktie
WKN DE: A2N7F9 / ISIN: JP3264860002
|
04.03.2026 16:39:00
I’m supporting friends through breakups, layoffs and family deaths. Are Uber Eats gift cards appropriate?
“The costs are starting to rack up.”Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GIFT INC. Registered Shs
Analysen zu GIFT INC. Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|GIFT INC. Registered Shs
|3 960,00
|-1,00%
|Uber
|65,88
|-0,08%