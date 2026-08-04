Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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04.08.2026 20:18:02
Im Visier ukrainischer Drohnen : Warum Russlands Amazon Wildberries heißt
Ukrainische Drohnen treffen Russlands größten Onlinehändler Wildberries. Der englische Name des Unternehmens klingt heute ungewöhnlich - und erzählt viel über die Zeit seiner Gründung.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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