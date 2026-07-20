Siemens Aktie

Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

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20.07.2026 15:43:44

Im Wert von drei Milliarden Euro: Bahn-Konkurrent Italo bestellt 26 Schnellzüge bei Siemens

Das italienische Zugunternehmen Italo will zukünftig im deutschen Schienenfernverkehr mitmischen, bei der Bahn ist man deswegen alarmiert. Ein deutsches Unternehmen profitiert von den Plänen: In Nordrhein-Westfalen sollen 26 Schnellzüge gebaut werden - mindestens.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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