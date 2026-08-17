IMAGE MAGIC: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

IMAGE MAGIC veröffentlichte am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 78,21 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte IMAGE MAGIC 58,62 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,52 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,87 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at