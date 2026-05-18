IMAGE MAGIC: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

IMAGE MAGIC hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei -12,06 JPY. Ein Jahr zuvor waren -10,140 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat IMAGE MAGIC in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,86 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,28 Milliarden JPY im Vergleich zu 1,86 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at