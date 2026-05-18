|
18.05.2026 06:31:29
IMAGE MAGIC: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
IMAGE MAGIC hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS lag bei -12,06 JPY. Ein Jahr zuvor waren -10,140 JPY je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat IMAGE MAGIC in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,86 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,28 Milliarden JPY im Vergleich zu 1,86 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!