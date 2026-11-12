IMAGE MAGIC zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

IMAGE MAGIC stellte am 11.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 105,07 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 74,34 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,01 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte IMAGE MAGIC einen Umsatz von 2,50 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at