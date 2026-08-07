Image Power stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Image Power hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Image Power hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,09 PLN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,400 PLN je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Image Power in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 62,07 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0,1 Millionen PLN im Vergleich zu 0,3 Millionen PLN im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at