Image Systems AB hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Image Systems AB hat am 24.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei -0,15 SEK. Ein Jahr zuvor waren -0,030 SEK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 54,62 Prozent auf 17,7 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte Image Systems AB 39,0 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at