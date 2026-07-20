|
20.07.2026 06:31:29
Image Systems AB hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Image Systems AB hat am 17.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,10 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Image Systems AB ein Ergebnis je Aktie von -0,040 SEK vermeldet.
Image Systems AB hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 30,0 Millionen SEK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 39,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 49,5 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!