|
27.10.2025 06:31:29
Image Systems AB legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Image Systems AB ließ sich am 24.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Image Systems AB die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es stand ein EPS von 0,01 SEK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Image Systems AB noch ein Gewinn pro Aktie von 0,140 SEK in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 41,4 Millionen SEK – das entspricht einem Abschlag von 26,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 56,6 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor US-Zinsentscheid: ATX fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Am heimischen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte ein leichtes Plus zu sehen, während der deutsche Aktienmarkt nicht recht vom Fleck kommt. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.