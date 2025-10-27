Image Systems AB legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Image Systems AB ließ sich am 24.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Image Systems AB die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 0,01 SEK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Image Systems AB noch ein Gewinn pro Aktie von 0,140 SEK in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 41,4 Millionen SEK – das entspricht einem Abschlag von 26,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 56,6 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at