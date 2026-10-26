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26.10.2026 06:31:29
Image Systems AB legte Quartalsergebnis vor
Image Systems AB präsentierte in der am 23.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,10 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Image Systems AB ein EPS von 0,010 SEK in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Image Systems AB in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 38,41 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 25,5 Millionen SEK im Vergleich zu 41,4 Millionen SEK im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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