Image Systems AB: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Image Systems AB hat am 06.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS lag bei -0,10 SEK. Ein Jahr zuvor waren -0,040 SEK je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 38,6 Millionen SEK, gegenüber 45,8 Millionen SEK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 15,72 Prozent präsentiert.

Image Systems AB hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,160 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,100 SEK je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Image Systems AB im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 8,87 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 168,50 Millionen SEK im Vergleich zu 184,90 Millionen SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at