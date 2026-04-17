BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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17.04.2026 14:00:00
Image-Umfrage „Die besten Marken in allen Klassen“: BMW und MINI 27-mal auf Platz eins.
Herausragendes Ergebnis für die BMW Group: BMW mit dem besten Qualitätsergebnis aller Marken und ersten Plätzen in vielen Fahrzeugsegmenten. Kleinwagen: MINI gewinnt beim Design, überzeugt im Qualitätskapitel und wird Gesamtsieger. Mehr als 50 000 Stimmen wurden für die Umfrage der Fachzeitschrift Auto Bild ausgewertet.Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW
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