Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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17.04.2026 14:00:00
Image-Umfrage „Die besten Marken in allen Klassen“: BMW und MINI 27-mal auf Platz eins.
Herausragendes Ergebnis für die BMW Group: BMW mit dem besten Qualitätsergebnis aller Marken und ersten Plätzen in vielen Fahrzeugsegmenten. Kleinwagen: MINI gewinnt beim Design, überzeugt im Qualitätskapitel und wird Gesamtsieger. Mehr als 50 000 Stimmen wurden für die Umfrage der Fachzeitschrift Auto Bild ausgewertet.Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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