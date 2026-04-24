KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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24.04.2026 15:54:00
Imagen Video: KI übernimmt Farbkorrektur
Imagen Video korrigiert Farben mit künstlicher Intelligenz in Premiere Pro und DaVinci Resolve – und will damit das aufwendige Color-Grading beschleunigen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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