ImageneBio gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

ImageneBio hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 1,27 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -2,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 9,640 USD gegenüber -12,240 USD im Vorjahr verkündet.

Redaktion finanzen.at