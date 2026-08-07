ImageneBio öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

ImageneBio hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

ImageneBio vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,63 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,720 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at