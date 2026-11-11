ImageneBio präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

ImageneBio hat am 09.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,91 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei ImageneBio ein EPS von -3,010 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at