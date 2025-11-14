ImageneBio veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

ImageneBio gab am 12.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2,91 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ImageneBio -2,520 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at