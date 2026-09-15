NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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15.09.2026 21:36:00
Imagine You Invested $10,000 in Nvidia 10 Years Ago. Here's What Your Stake Would Be Worth Today.
Nvidia (NASDAQ: NVDA) shares have delivered a remarkable 10-year gain of about 14,090%, and a total return (with dividends reinvested) of 14,760%. So in either case, a $10,000 investment made 10 years ago would have grown into a position worth over $1.4 million today.
As eye-popping as the company's returns have been, no investment is without risks. Here's a quick look at the products and services that made Nvidia a titan of the tech world, and a few factors worth considering as you decide whether you want to add it to your portfolio now.
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