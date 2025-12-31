ImagineAR verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ImagineAR lud am 29.12.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich für das Geschäftsjahr auf 0,010 CAD. Im Vorjahr lag der Verlust mit 0,010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

Gegenüber dem Vorjahr hat ImagineAR im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 60,0 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,02 Millionen CAD. Im Vorjahr waren 0,05 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at