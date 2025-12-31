|
31.12.2025 06:31:28
ImagineAR verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
ImagineAR lud am 29.12.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Verlust je Aktie belief sich für das Geschäftsjahr auf 0,010 CAD. Im Vorjahr lag der Verlust mit 0,010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.
Gegenüber dem Vorjahr hat ImagineAR im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 60,0 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,02 Millionen CAD. Im Vorjahr waren 0,05 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
