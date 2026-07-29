Imagineer präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Imagineer hat am 27.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 33,01 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Imagineer 8,06 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,58 Prozent auf 1,37 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,31 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at