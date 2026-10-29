Imagineer präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Imagineer hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 27,64 JPY gegenüber 0,520 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,32 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,61 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at