Imagineer: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Imagineer lud am 31.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,52 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 14,15 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Mit einem Umsatz von 1,32 Milliarden JPY, gegenüber 1,42 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,82 Prozent präsentiert.

