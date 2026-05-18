18.05.2026 06:31:29

Imagineer vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Imagineer präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 40,73 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 7,60 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,45 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 14,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,69 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Imagineer hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 77,44 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 62,62 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 12,27 Prozent auf 6,49 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 5,69 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at

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