02.02.2026 06:31:29
Imagineer veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Imagineer gab am 30.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 28,13 JPY gegenüber 20,45 JPY im Vorjahresquartal.
Mit einem Umsatz von 1,61 Milliarden JPY, gegenüber 1,99 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 18,92 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
