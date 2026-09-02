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02.09.2026 06:31:29
Imaging Dynamics Company: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Imaging Dynamics Company stellte am 31.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 CAD gegenüber 0,010 CAD im Vorjahresquartal verkündet.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0,0 Millionen CAD – eine Minderung von 60,0 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 0,1 Millionen CAD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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