Imaging Dynamics Company: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Imaging Dynamics Company äußerte sich am 28.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,03 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,030 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 50,0 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 0,0 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 0,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at