iMarketKorea: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

iMarketKorea ließ sich am 06.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat iMarketKorea die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 301,87 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte iMarketKorea 65,00 KRW je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat iMarketKorea im vergangenen Quartal 842,46 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte iMarketKorea 747,50 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at