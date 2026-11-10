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10.11.2026 06:31:29
iMarketKorea legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
iMarketKorea ließ sich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat iMarketKorea die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 548,54 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren -2,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 1 075,71 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 764,03 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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