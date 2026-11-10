iMarketKorea legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

iMarketKorea ließ sich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat iMarketKorea die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 548,54 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren -2,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 1 075,71 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 764,03 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at