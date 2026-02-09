Imasen Electric Industrial: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Imasen Electric Industrial hat am 06.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 28,80 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -7,490 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 23,18 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 20,70 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at