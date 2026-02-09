|
09.02.2026 06:31:29
Imasen Electric Industrial: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Imasen Electric Industrial hat am 06.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 28,80 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -7,490 JPY je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 23,18 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 20,70 Milliarden JPY.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!