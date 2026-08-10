Imasen Electric Industrial präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Imasen Electric Industrial hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 18,68 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -8,790 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 21,50 Milliarden JPY – ein Plus von 2,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Imasen Electric Industrial 20,96 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at