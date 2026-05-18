Imasen Electric Industrial veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Imasen Electric Industrial veröffentlichte am 15.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 40,86 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 19,52 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 23,89 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 24,64 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 115,61 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 95,24 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 87,15 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 7,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 94,34 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at