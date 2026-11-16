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16.11.2026 06:31:29
Imasen Electric Industrial veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Imasen Electric Industrial äußerte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 16,78 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 54,74 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Das vergangene Quartal hat Imasen Electric Industrial mit einem Umsatz von insgesamt 21,91 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,60 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 1,43 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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