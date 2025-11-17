Imasen Electric Industrial: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Imasen Electric Industrial hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 54,74 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -15,320 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,90 Prozent auf 21,60 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23,20 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at