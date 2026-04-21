IMAX Aktie
WKN: 896801 / ISIN: CA45245E1097
|
21.04.2026 18:32:32
IMAX CEO Sells $4.5 Million in Stock Amid 60% Run and Record Revenue. Here's What Investors Should Watch
Richard L. Gelfond, Chief Executive Officer of IMAX Corporation (NYSE:IMAX), reported the sale of 120,132 common shares in multiple open-market transactions between April 13 and April 15, 2026, with gross proceeds of approximately $4.46 million, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($37.14); post-transaction value based on April 15, 2026 market close (value computed using trade-date close price).* 1-year performance calculated using April 15, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IMAX Corp.
Analysen zu IMAX Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|IMAX Corp.
|31,00
|-0,64%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreisanstieg: ATX schwächer erwartet -- DAX wohl stabil -- Asiens Börsen überwiegend leichter
Der heimische Aktienmarkt dürfte leichter in den Freitagshandel gehen, während der deutsche Leitindex wohl seitwärts tendiert. Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Freitag mehrheitlich in Rot.