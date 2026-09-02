IMAX Aktie

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WKN: 896801 / ISIN: CA45245E1097

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02.09.2026 16:55:22

IMAX CFO Natasha Fernandes Sells $1.1 Million in Stock -- Should Investors Cash-in After the Stock Surged 78%?

Natasha Fernandes, Chief Financial Officer & EVP of IMAX Corporation (NYSE:IMAX), executed a sale of 20,000 common shares on Aug. 24, 2026, SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($54.63); post-transaction value based on Aug. 24, 2026, market close ($54.79).IMAX Corporation is a global entertainment technology leader with a market capitalization of $2.8 billion and TTM revenues of $416.1 million, operating 679 employees from its Mississauga headquarters. The company maintains a differentiated competitive position through its proprietary IMAX technology platform, which enhances film presentation quality and commands premium pricing in the theatrical exhibition market. IMAX's strategic focus on expanding its digital remastering capabilities and theater installations positions it as a critical technology partner for major studios and exhibitors seeking to deliver differentiated cinematic experiences.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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