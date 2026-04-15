IMAX Aktie
WKN: 896801 / ISIN: CA45245E1097
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15.04.2026 23:48:17
IMAX Insider Sells Shares in $5.11 Million Transaction
Richard L. Gelfond, Chief Executive Officer (CEO) of IMAX Corporation (NYSE:IMAX), reported the direct sale of 135,046 common shares for total proceeds of approximately $5.11 million on April 10, 2026, as disclosed in this SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($37.82); post-transaction value based on April 10, 2026, market close ($37.84).* 1-year performance calculated using April 10, 2026, as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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