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18.05.2026 01:50:44
IMDA halts assessment of proposed M1-Simba merger; authority probing Simba’s possible unauthorised use of radio frequency bands
[SINGAPORE] The Infocomm Media Development Authority (IMDA) announced on Monday (May 18) that it has suspended its assessment of the proposed consolidation...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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