IMEC Services hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

IMEC Services hat am 14.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 3,80 INR gegenüber 4,63 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 99,41 Prozent auf 0,1 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 15,3 Millionen INR gelegen.

Redaktion finanzen.at