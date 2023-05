Imerys legte Quartalsergebnis vor

Imerys hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.05.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2023 abgelaufen war.

Umsatzseitig standen 997,0 Millionen EUR in den Büchern – ein Minus von 17,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Imerys 1,21 Milliarden EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at