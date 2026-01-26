iMetal Resources: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

iMetal Resources hat am 23.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

iMetal Resources vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,02 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,030 CAD je Aktie erwirtschaftet.

