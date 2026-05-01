iMetal Resources stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

iMetal Resources hat am 28.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 28.02.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte iMetal Resources -0,040 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at