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01.05.2026 06:31:29
iMetal Resources stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
iMetal Resources hat am 28.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 28.02.2026 – vorgestellt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte iMetal Resources -0,040 CAD je Aktie generiert.
Redaktion finanzen.at
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