Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
|
18.02.2026 02:26:50
IMF urges Japan to keep raising rates, avoid reducing sales tax
With inflation exceeding its 2% target for nearly four years, the BOJ has signalled its readiness to keep hiking ratesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!